"Тампа" обыграла "Даллас" в матче НХЛ. Кучеров отметился двумя голевыми передачами

ТАСС, 16 января. "Тампа" победила "Даллас" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (20-я минута), Росс Колтон (51) и Алекс Киллорн (60), у проигравших отличился Эса Линделл (14).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне он набрал 13 очков (4 шайбы + 9 передач) в 8 играх. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 19 бросков, его визави из "Далласа" Антон Худобин совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачев ("Тампа") баллов за результативность не набрал, форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба - "Даллас") пропускали игру из-за включения в ковид-протокол.

"Тампа" занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 57 очков в 40 матчах. "Даллас" идет шестым в Центральном дивизионе с 38 очками в 35 играх.

В следующем матче "Тампа" 19 января в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом", "Даллас" в этот же день примет "Монреаль".