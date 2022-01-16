Шайба Михеева принесла "Торонто" победу над "Сент-Луисом" в матче НХЛ

ТАСС, 16 января. "Сент-Луис" проиграл "Торонто" со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Майкл Бунтинг (6-я минута), Митчелл Марнер (8), Джон Таварес (10), Тимоти Лильегрен (29), Остон Мэттьюс (52) и Илья Михеев (57), у проигравших отличились Райан О'Райлли (4, 24), Брэндон Саад (26), Роберт Томас (37) и Нико Миккола (44).

Михеев забросил пятую шайбу в текущем сезоне, также на его счету одна результативная передача в семи играх. Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился голевым пасом, его соотечественник и партнер по команде Алексей Торопченко баллов за результативность не набрал. Нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Владимир Тарасенко пропускали встречу из-за включения в ковид-протокол.

"Торонто" занимает третье место в Атлантическом дивизионе, набрав 51 очко в 36 матчах. "Сент-Луис" идет третьим в Центральном дивизионе с 49 очками в 38 играх.

В следующем матче "Торонто" 20 января в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сент-Луис" двумя днями ранее примет "Нэшвилл".