Гол Артема Зуба помог "Оттаве" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 16 января. "Оттава" в гостях со счетом 6:4 обыграла "Эдмонтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джош Норрис (11-я и 57-я минуты), Адам Годетт (43), Алекс Форментон (46), Артем Зуб (51) и Закари Сэнфорд (60). У "Эдмонтона" отличились Зак Кассиан (20), Кайлер Ямамото (23), Брендан Перлини (38) и Дарнелл Нерс (53).

Для Зуба эта шайба стала третьей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, также на счету россиянина семь голевых передач. Всего в этом сезоне защитник провел 31 матч.

"Оттава" занимает седьмое место в таблице Атлантического дивизиона, в 31 матче команда набрала 24 очка. "Эдмонтон" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, у команды 38 очков после 35 игр. В следующем матче "Оттава" на своем льду встретится с "Баффало" 19 января, "Эдмонтон" 21 января примет "Флориду".