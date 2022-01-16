Матч между "Бетисом" и "Севильей" будет доигран 16 января при пустых трибунах

ТАСС, 16 января. Матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу между "Бетисом" и "Севильей" будет доигран 16 января при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Начало доигровки - 18:00 мск.

Встреча, проходившая в ночь на воскресенье, была остановлена в первом тайме при счете 1:1 из-за попадания предмета в голову игроку "Севильи". На гол игрока "Севильи" Папу Гомеса (35-я минута) спустя четыре минуты ответил Набиль Фекир. Во время празднования забитого мяча с трибун в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану попал предмет, футболист упал на газон, после чего ему оказывали помощь, он не получил серьезных повреждений. Через несколько минут игра была прервана, а позднее главный арбитр окончательно остановил встречу.

"Бетис" и "Севилья" базируются в городе Севилья. Противостояние между этими командами является одним из самых принципиальных в испанском футболе. В 2003 году один из болельщиков "Севильи" бросился с кулаками на вратаря "Бетиса" Тони Братса. Спустя четыре года матч между командами не был доигран из-за броска с трибуны бутылки в голову тогдашнего главного тренера "Севильи" Хуанде Рамоса.