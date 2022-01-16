Биатлонистка Миронова не примет участие в гонке преследования на этапе Кубка мира

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россиянка Светлана Миронова не примет участие в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову", - говорится в заявлении пресс-службы.

Гонка преследования пройдет 16 января и начнется в 14:45 мск. Россию представят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.