Матыцин: российские биатлонисты прекрасно провели эстафетные гонки в Рупольдинге

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по биатлону выступили прекрасно и показали высокий уровень в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Мужская сборная России одержала победу в эстафете, а женская завоевала бронзовые медали.

"Поздравляю мужскую сборную России с завоеванием золотых наград, а женскую - бронзовых на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков прекрасно провели мужскую эстафетную гонку - продемонстрировали хорошую стрельбу на огневых рубежах и быстрый ход по дистанции. Российские спортсмены удержали лидерство в борьбе с сильными соперниками из Германии и Белоруссии и первыми пришли к финишу. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова показали выступление высокого уровня и заслуженно выиграли бронзовые награды", - сказал Матыцин.

"Медали, завоеванные на этапе в Рупольдинге, добавят нашим биатлонистам уверенности в собственных силах в преддверии главного старта - Олимпийских игр в Пекине. Очень важно успешно пройти заключительный этап подготовки к Играм. Уверен, справиться с этой задачей спортсменам помогут энергия и поддержка российских болельщиков и любителей биатлона. Поздравляю с удачным выступлением наших спортсменов в эстафетных гонках тренеров сборной, а также Союз биатлонистов России и желаю российским биатлонистам хорошей подготовки к Олимпийским играм", - добавил министр.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье.