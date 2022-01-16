Чесноков: решение о депортации Джоковича из Австралии ударило по теннису

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Решение о депортации первой ракетки серба Новака Джоковича перед Australian Open негативно повлияло на мировой теннис и на самого спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. В соответствии с решением суда теннисисту придется покинуть страну в ближайшее время.

"Мне кажется, что от этого решения потеряли все: и мировой, и австралийский теннис, - сказал Чесноков. - Сам Джокович растерял форму. Думаю, что это плохо для всех, я не знаю, что происходит. Изначально надо было сказать, что Джокович не сможет въехать в любом случае".

"Не могу сказать, правильно или неправильно поступили власти Австралии, не видел все нюансы дела. Но мне очень грустно, что вот так произошло. Мне кажется, что это хуже только для тенниса", - добавил Чесноков.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

История вопроса

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.