На чемпионате Европы отменили личные интервью с российскими фигуристами из-за коронавируса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отменила все личные интервью со спортсменами в последний день чемпионата Европы из-за возросших случаев выявления коронавируса. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

"Чтобы не подвергать спортсменов риску перед Олимпиадой, ФФККР приняла решение отменить все очные интервью", - рассказала Ермолина ТАСС.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями. Ранее российские спортсмены второй год подряд завоевали все четыре золотые медали соревнований. Также на счету фигуристов из России три серебряные и две бронзовые медали.