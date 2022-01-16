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Чемпионат Европы по фигурному катанию

На чемпионате Европы отменили личные интервью с российскими фигуристами из-за коронавируса

Такое решение принято, чтобы не подвергать спортсменов риску перед Олимпийскими играми

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отменила все личные интервью со спортсменами в последний день чемпионата Европы из-за возросших случаев выявления коронавируса. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

"Чтобы не подвергать спортсменов риску перед Олимпиадой, ФФККР приняла решение отменить все очные интервью", - рассказала Ермолина ТАСС.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями. Ранее российские спортсмены второй год подряд завоевали все четыре золотые медали соревнований. Также на счету фигуристов из России три серебряные и две бронзовые медали.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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