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Биатлон

Зайцева не считает, что российские биатлонистки плохо выступили в гонке преследования

Лучшей из россиянок в гонке стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место

ТАСС, 16 января. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева не считает провальным выступление российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Ее комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанн, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье - ее сестра Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (14-е место). Ульяна Нигматуллина финишировала 25-й, Валерия Васнецова - 29-й, Кристина Резцова - 36-й, Анастасия Шевченко - 41-й.

"Ничего страшного, это всего лишь проходящий соревновательный этап, Кристине Резцовой тяжело быть все время на высоте, бывают спады, немного тяжело. Наша цель - Олимпиада. Резцова в эстафете хорошо бежит, она свои ошибки, думаю, знает и исправит, 25-е и 29-е место - не провал. Казакевич сегодня хорошо отстреляла, каждая из девочек может где-то показать результат, они набираются опыта, все идет своим путем", - сказала Зайцева.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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