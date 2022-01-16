Зайцева не считает, что российские биатлонистки плохо выступили в гонке преследования

ТАСС, 16 января. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева не считает провальным выступление российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Ее комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанн, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье - ее сестра Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (14-е место). Ульяна Нигматуллина финишировала 25-й, Валерия Васнецова - 29-й, Кристина Резцова - 36-й, Анастасия Шевченко - 41-й.

"Ничего страшного, это всего лишь проходящий соревновательный этап, Кристине Резцовой тяжело быть все время на высоте, бывают спады, немного тяжело. Наша цель - Олимпиада. Резцова в эстафете хорошо бежит, она свои ошибки, думаю, знает и исправит, 25-е и 29-е место - не провал. Казакевич сегодня хорошо отстреляла, каждая из девочек может где-то показать результат, они набираются опыта, все идет своим путем", - сказала Зайцева.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.