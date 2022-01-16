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Футбол в России

В "Химках" заявили, что зимняя трансферная кампания не завершена

В зимнее трансферное окно состав клуба пополнили защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Трансферная кампания подмосковного футбольного клуба "Химки" в зимнее окно не завершена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Химок" Владимир Габулов.

В зимнее трансферное окно состав клуба пополнили защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев.

"У нас есть понимание, сколько игроков еще присоединятся или покинут команду, - сказал Габулов. - Но о количестве футболистов говорить пока преждевременно. У нас какие-то переговоры находятся в завершающей стадии, какие-то - в активной фазе. Но трансферная кампания "Химок" не завершена. Возможно все, трансферы как и на вход, так и на выход".

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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