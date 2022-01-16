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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею сыграет товарищеский матч с латвийцами 5 февраля

Игра пройдет в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине
Игроки сборной России по хоккею Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по хоккею
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 января. Сборная России по хоккею 5 февраля проведет товарищеский матч с командой Латвии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской федерации хоккея.

Матч пройдет на арене Государственного дворца спорта Пекина. Начало - в 14:45 мск.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России на олимпийском турнире сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Первый матч российская команда проведет 9 февраля против швейцарцев. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

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