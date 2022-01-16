Сборная России по хоккею сыграет товарищеский матч с латвийцами 5 февраля

ТАСС, 16 января. Сборная России по хоккею 5 февраля проведет товарищеский матч с командой Латвии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской федерации хоккея.

Матч пройдет на арене Государственного дворца спорта Пекина. Начало - в 14:45 мск.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России на олимпийском турнире сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Первый матч российская команда проведет 9 февраля против швейцарцев. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.