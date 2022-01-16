Команда "Ледяные Крылья" снимется с чемпионата ЖХЛ в ближайшие дни

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярославский клуб "Ледяные Крылья" снимется с чемпионата Париматч - Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил источник.

Команда не смогла из-за проблем с финансированием провести матч против "Агидели" 1 декабря, а также приехать на игры с "Бирюсой" 12 и 13 января.

"Команда "Ледяные Крылья" снимется с чемпионата лиги, об этом будет официально объявлено в ближайшее время", - рассказал источник.

В середине ноября главный тренер "Крыльев" Артур Надргулов сообщил ТАСС, что команда снимется с чемпионата, если не сможет найти источники финансирования до конца 2021 года. Игроки и персонал команды на тот момент не получали зарплату пять месяцев, клуб имел долги за организацию и проведение ряда матчей. Главный тренер также рассказал, что клуб обращался в лигу с просьбой помочь с поиском руководства.