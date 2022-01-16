Сборная России по бобслею не смогла завоевать максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 16 января. Сборная России по бобслею не сумела обеспечить максимальное представительство на Играх в Пекине. Олимпийские квоты распределялись по итогам завершившегося 16 января в Швейцарии Кубка мира.

Обладатели олимпийских квот в бобслее определялись, исходя из мест в итоговых рейтингах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которые занимал третий по количеству набранных очков пилот той или иной национальной команды (в женском монобобе - второй). В состязаниях мужских и женских бобов-двоек, а также мужских бобов-четверок только две страны могут заявить на Игры в Пекине три экипажа, в женском монобобе - четыре страны по две спортсменки.

Согласно занятым местам, в мужских двойках и четверках российский бобслей будет представлен двумя экипажами. Максимальное представительство (по три) на Олимпийских играх в двойках и четверках будут иметь Германия и Канада.

В женских двойках Россия сможет заявить в Пекине два экипажа (Германия и Канада - по три), в монобобе - одну спортсменку (США, Канада, Германия и Китай - по две).

Тренерский штаб сборной России по бобслею после официального уведомления IBSF о количестве завоеванных квот сформирует окончательный состав на Олимпийские игры. Как сообщал ранее ТАСС, лидер национальной команды Ростислав Гайтюкевич своими успешными выступлениями в текущем сезоне гарантировал себе путевку в Пекин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.