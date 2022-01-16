Российские бобслеисты вернули себе полную квоту для участия в Кубке мира следующего сезона

ТАСС, 16 января. Сборная России по бобслею по итогам завершившегося в воскресенье сезона Кубка мира завоевала право выступать в следующем сезоне в полном составе. В каждой из четырех дисциплин россияне в сезоне-2022/23 смогут заявить по три экипажа.

Количество квот, которые будет иметь в следующем сезоне та или иная национальная федерация, определяется по общему рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Команды, чьи три лучших пилота оказались в списке 30 лучших, получат право в следующем сезоне заявить на Кубок мира три экипажа.

У женщин лучшая из россиянок, Надежда Сергеева, заняла итоговое седьмое место в рейтинге экипажей бобов-двоек, Анастасия Макарова стала девятой, Любовь Черных - 16-й. Кроме России три экипажа в женских монобобах и женских двойках могут в следующем сезоне заявить команды Германии, США и Канады.

В мужском рейтинге IBSF россиянин Ростислав Гайтюкевич занял итоговое третье место, Максим Андрианов - 14-е, Алексей Стульнев - 20-е. Кроме России три экипажа в мужских двойках и четверках могут в следующем сезоне заявить команды Германии, США, Швейцарии и Канады. В сезоне-2021/22 российский мужской бобслей на этапах Кубка мира был представлен двумя экипажами, женский - тремя.

Главным стартом сезона-2022/23 станет чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет с 23 января по 5 февраля следующего года в швейцарском Санкт-Морице.