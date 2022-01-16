Экипаж Гайтюкевича занял третье место в общем зачете Кубка мира по бобслею в четверках

ТАСС, 16 января. Экипаж российского бобслеиста Ростислава Гайтюкевича стал третьим в заездах четверок на заключительном этапе Кубка мира и занял третье место по итогам общего зачета соревнований. Последний этап прошел в швейцарском Санкт-Морице.

Победителем заключительного, восьмого этапа стал латвийский экипаж Оскарса Киберманиса. Второе место занял экипаж Франческо Фридриха из Германии. В рамках этапа Кубка мира разыгрывались медали чемпионата Европы, экипаж Гайтюкевича завоевал бронзовую награду.

В общем зачете Кубка мира Гайтюкевич занял третье место. Первым стал Фридрих, вторым - канадец Джастин Криппс.

Последний раз российский пилот занимал призовое место в общем зачете Кубка мира в бобах-четверках пять лет назад. В сезоне-2016/17 первое место занял Александр Касьянов. Касьянов также до сегодняшнего дня был последним россиянином, которому удалось попасть в призы в генеральном зачете Кубка мира, он стал вторым в том же сезоне. В сезоне-2021/22 третье место занял Гайтюкевич.