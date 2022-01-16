Карякин и Дубов сыграли вничью на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 16 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Даниилом Дубовым во втором туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является победителем турнира претендентов 2016 года и обладателем Кубка мира 2015 года. Карякин выигрывал турнир в Вейк-ан-Зее в 2009 году. Дубову 25 лет, он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг. Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Действующим победителем является Йорден ван Форест из Нидерландов.