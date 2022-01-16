Бенитеса уволили с поста главного тренера "Эвертона"

ТАСС, 16 января. Руководство английского футбольного клуба "Эвертон" приняло решение отправить в отставку главного тренера Рафаэля Бенитеса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

"Эвертон" занимает 15-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 19 матчах. В последних четырех матчах команда набрала одно очко.

Бенитесу 61 год, он возглавил "Эвертон" 30 июня 2021 года. Ранее испанец тренировал "Ливерпуль" (2004-2010), с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА. Испанец является вторым в истории тренером, кто возглавлял обе ливерпульские команды. До него таковым был Уильям Барклай, который является первым тренером в истории и "Эвертона", и "Ливерпуля".

Помимо "Ливерпуля" Бенитес возглавлял английские "Челси" и "Ньюкасл", ряд испанских клубов, включая "Валенсию" и "Реал", итальянские "Интер" и "Наполи" и китайский "Далянь Ифан". На международном уровне также является обладателем Кубка УЕФА с "Валенсией" и победителем Лиги Европы с "Челси".