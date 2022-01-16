Биатлонист Логинов может пропустить одну или две гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце может пробежать не всю соревновательную программу, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Этап Кубка мира в Антхольце будет заключительным перед Олимпийскими играми, он пройдет с 20 по 23 января. В программе - индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

"Думаю, он будет стартовать. Время до Олимпийских игр еще есть, поэтому смысла пропускать этап нет, если только отдельные дистанции", - сказал Касперович.

Логинов в воскресенье завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, показав лучшее время прохождения дистанции. Накануне он помог российской команде победить в эстафете.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.