Гандболистки ЦСКА уступили "Вайперс" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 16 января. Московский гандбольный клуб ЦСКА проиграл норвежской команде "Вайперс" со счетом 28:32 в матче 10-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

ЦСКА занимает пятое место в группе В, набрав 10 очков. Лидирует венгерский "Дьёр" (18 очков), второе место занимают "Вайперс" (14), третье - французский "Метц" (12), четвертое - датский "Оденсе" (11). Шестое место занимает словенский "Крим" (5), далее идут шведский "Сэфехов" (4) и турецкий "Кастамону" (0). В следующем туре ЦСКА 23 января сыграет в гостях против "Сэфехова","Вайперс" днем ранее примут "Кастамону".

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 16 команд, которые разбиты на две группы. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года, до сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире. "Вайперс" являются действующими победителями Лиги чемпионов.