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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеисты ЦСКА, вызванные в сборную России, выздоровели после ковида

Сбор российской команды начнется 17 января
Игроки ЦСКА Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА, получившие вызов в сборную России по хоккею, выздоровели после коронавируса и готовы начать сбор олимпийской команды с понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

Сбор сборной России начнется в Новогорске 17 января, тогда же будет объявлен предварительный состав команды на Олимпиаду, а 23 января - окончательный. 8 января ЦСКА объявил о том, что 17 его представителей заболели коронавирусом, из-за чего последующие матчи команды в Континентальной хоккейной лиге были отменены.

Также в пресс-службе ЦСКА сообщили, что тесты кандидатов в сборную России на коронавирус дали отрицательный результат.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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