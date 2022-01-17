Международная федерация футбола назовет лучшего игрока года

ТАСС, 17 января. Церемония награждения победителей премии Международной федерации футбола (FIFA) The Best состоится в понедельник в штаб-квартире организации в Цюрихе. Мероприятие, на котором в том числе будет назван лучший игрок года, пройдет в онлайн-формате.

ФИФА награждает лучшего футболиста года с 1991 года. Международная федерация футбола самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА". С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называется The Best.

Обладатель приза лучшему игроку года по версии ФИФА определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских национальных команд. Дважды обладателем награды становился португалец Криштиану Роналду, по разу - хорват Лука Модрич, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовский. В тройку финалистов на звание лучшего игрока 2021 года попали форвард германской "Баварии" Левандовский, аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Месси, а также египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Ранее Месси опередил Левандовского в голосовании за "Золотой мяч". В прошлом году форвард в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, по итогам турнира он был признан лучшим игроком. В составе "Барселоны" выиграл Кубок Испании, также форвард с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В августе аргентинец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на два года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский нападающий провел за ПСЖ 16 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач.

Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча и отдал пять голевых передач в 27 играх за "Баварию". В 2021 году Левандовский побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.

Салаху 29 лет, в нынешнем сезоне египтянин сыграл в 26 матчах "Ливерпуля" в разных турнирах, забив 23 гола и отдав 11 результативных передач. В 2021 году в составе "Ливерпуля" Салах не завоевал ни одного трофея, команда заняла третье место в таблице чемпионата Англии, вылетела из кубка страны и кубка лиги на ранних стадиях, уступила по пенальти лондонскому "Арсеналу" в финале Суперкубка Англии. Клуб из Ливерпуля завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому "Реалу".

Лучшая футболистка и другие награды

Начиная с 2016 года ФИФА вручает приз лучшей футболистке года. Ранее награду получали американки Карли Ллойд и Меган Рапино, а также представительница Нидерландов Лике Мартенс, бразильянка Марта и англичанка Люси Бронз. В тройку финалисток нынешней премии вошли испанки Алексия Путельяс и Дженнифер Эрмосо (обе - "Барселона"), а также австралийка Саманта Керр из "Челси". Ранее Путельяс стала обладательницей "Золотого мяча", в 2021 году она была признана лучшей футболисткой по версиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Также награду получат лучшие голкиперы среди женщин и мужчин. В тройку номинантов у девушек попали немка Анн-Катрин Бергер ("Челси"), чилийка Кристиан Эндлер (ПСЖ/"Лион") и представительница Канады Стефани Лаббе (ПСЖ). У мужчин в списке значатся итальянец Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ), сенегальский голкипер "Челси" Эдуар Менди, а также немецкий вратарь "Баварии" Мануэль Нойер. Лучшим голкипером по версии France Football стал Доннарумма.

ФИФА вручит награды и лучшим тренерам женских и мужских клубов. На награду претендуют испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), итальянец Роберто Манчини (сборная Италии) и немец Томас Тухель ("Челси"). В список на приз лучшему тренеру женских команд попали испанец Льюис Кортес ("Барселона" / сборная Украины), англичанка Эмма Хейз ("Челси") и представительница Нидерландов Сарина Вигман (сборная Германии / сборная Англии).

В понедельник также определятся обладатели премии болельщиков и премии за честную игру. Среди претендентов на вторую награду значатся сборная Дании, главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери и полузащитник "Селтика" Скотт Браун.

Сборная Дании представлена в номинации за помощь игроков после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном во время матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (0:1). Во время игры у Эриксена остановилось сердце, футболисты Дании закрыли его от болельщиков и камер, когда игрока реанимировали. Раньери представлен в номинации за жест уважения в адрес чемпиона Италии - перед домашним матчем "Сампдории", которую возглавлял специалист, игроки встретили футболистов досрочно ставшего чемпионом "Интера" аплодисментами, создав коридор для игроков.

Браун представлен в списке за поступок после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между чешской "Славией" и шотландским "Рейнджерс". Защитник "Славии" Ондржей Кудела проявил расисткое поведение в отношении полузащитника "Ренйджерс" Глена Камара. Браун встретился с Камара перед матчем "Селтика" с "Рейнджерс".

Симовлическая сборная и лучший гол

Каждый год ФИФА объявляет символическую сборную года. Номинантами стали вратари Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Доннарумма ("Милан"/ПСЖ), Менди ("Челси"), защитники Давид Алаба ("Бавария"/"Реал"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес ("Сан-Паулу"/"Барселона"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диас ("Манчестер Сити"), полузащитники Серхио Бускетс, Френки де Йонг (оба - "Барселона"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоржиньо и Н'Голо Канте (оба - "Челси"), нападающие Карим Бензема ("Реал"), Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия"), Левандовский ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Интер"/"Челси"), Месси ("Барселона"/ПСЖ), Неймар, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ).

Также будет вручен приз за самый красивый гол года. Премия носит имя венгра Ференца Пушкаша. Приз вручается с 2009 года. В этом году на награду претендуют аргентинский полузащитник английского "Тоттенхэма" Эрик Ламела, чешский форвард германского "Байера" Патрик Шик, а также иранский нападающий португальского "Порту" Мехди Тареми.