Australian Open стартует без Новака Джоковича

ТАСС, 17 января. Юбилейный, 110-й по счету Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) стартует в Мельбурне, общий призовой фонд соревнований составляет более $54 млн. Первый в сезоне турнир Большого шлема начнется в понедельник, однако говорить о нем начали еще задолго до его старта, виной тому стала эпопея с въездом в Австралию первой ракетки мира и девятикратного победителя Australian Open серба Новака Джоковича.

Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.

Скандал разогрелся по истине мирового масштаба. Ситуацию комментировали первые лица стран, а председатель Теннисного союза Белграда, член управляющего комитета Теннисного союза Сербии Милан Славкович в разговоре с ТАСС даже предложил перенести Australian Open в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в Россию, Китай или Японию.

Место победителя 20 турниров Большого шлема в основной сетке Australian Open занял 150-я ракетка мира итальянец Сальваторе Карузо, который занимал первую строчку в списке лаки-лузеров. По завершении турнира Джокович может потерять лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это произойдет в случае победы в Мельбурне россиянина Даниила Медведева или немца Александра Зверева.

Надежда на Медведева и Рублева

В отсутствии серба повышаются шансы на победу в турнире у российских теннисистов. Прежде всего речь идет о Медведеве и Андрее Рублеве - второй и пятой ракетках мира. В разговоре с ТАСС Рублев рассказал, что готов к турниру, несмотря на то, что в начале января переболел ковидом. "Настрой боевой. Хочется показать свой максимум, сделать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше", - сказал он.

Медведев рассказал, что победа на Открытом чемпионате США в прошлом году вселила в него уверенность. "Раньше перед началом турнира я мог ощущать тревогу, нервничать и злиться из-за плохой игры, - приводит комментарий россиянина официальный сайт турнира. - Но победа на Открытом чемпионате США все изменила, я стал чувствовать, что лучше знаю, на что способен. Знаю, как могу играть и что нужно делать, чтобы выступать хорошо".

Медведев (второй номер посева) в первом круге Australian Open сыграет с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Рублев (5) встретится с итальянцем Джанлукой Магером. Рублев и Медведев попали в одну четверть сетки и могут сыграть между собой в четвертьфинале.

Аслан Карацев (18) в первом круге сыграет с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов (28) начнет турнир матчем с американцем Денисом Кудлой. В случае выхода в третий круг Хачанов может встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем, который посеян на турнире под шестым номером и в первом круге сыграет с американцем Маркосом Хироном. В четвертом круге Карацев и Хачанов могут сыграть между собой.

В женской сетке восемь россиянок

В женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова (10) в первом круге сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь. Вероника Кудерметова (28) начнет турнир матчем с представительницей США Клер Лю, Елена Александрова сыграет с американкой Берардой Перой, Анастасия Потапова - с итальянкой Камилой Джорджи (30), Вера Звонарева - с бельгийкой Элизе Мертенс (19). Дарья Касаткина (25) встретится со швейцаркой Стефани Фёгель, Людмила Самсонова - с американкой Эминой Бектас, Варвара Грачева - с итальянкой Лючией Бронцетти.

Павлюченкова перед стартом в Мельбурне рассказала ТАСС, что довольна своей формой. "Как готова к турниру, мы узнаем, когда сыграю первый матч, - сказала она. - Но на тренировках чувствую себя хорошо, играю хорошо. Чувствую, что готова нормально. С достойными соперницами на тренировках все хорошо. Для меня важнее было быть в хорошей физической кондиции после коронавируса. Потому что первые дни, когда только вышла из номера, было тяжело чисто физически, не могла полностью и длительно тренироваться".

В женском одиночном разряде Открытый чемпионат Австралии 2021 года выиграла японка Наоми Осака, обыгравшая в финале американку Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 6:3. Рекордсменкой по количеству побед на турнирах является австралийка Маргарет Корт, завоевавшая 11 титулов. Единственной россиянкой, побеждавшей на Открытом чемпионате Австралии, является Мария Шарапова (2008).

У мужчин рекордсменом по количеству титулов является Джокович (девять раз). Серб выиграл последние три турнира в Мельбурне. Из россиян соревнования выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Турнир завершится 30 января.