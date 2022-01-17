Сборная Алжира проиграла команде Экваториальной Гвинеи в матче Кубка африканских наций

ТАСС, 17 января. Сборная Алжира со счетом 0:1 проиграла команде Экваториальной Гвинеи в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

Забитым мячом на 70-й минуте отметился Эстебан Обианг.

В другом матче группы Е сборная Кот-д'Ивуара сыграла вничью с командой Сьерра-Леоне со счетом 2:2. После двух туров ивуарийцы занимают первое место в группе (4 очка), далее идут команды Экваториальной Гвинеи (3), Сьерра-Леоне (2) и Алжира (1). В заключительном туре ивуарийцы сыграют с алжирцами, а сборная Экваториальной Гвинеи с командой Сьерра-Леоне, встречи пройдут 20 января.

В матчах группы F сборная Туниса разгромила команду Мавритании со счетом 4:0, сборная Мали и команда Гамбии сыграли вничью (1:1). После двух туров лидирует сборная Гамбии (4 очка), далее идут команды Мали (4), Туниса (3) и Мавритании (0). В заключительном туре сборная Туниса сыграет с командой Гамбии, а малийцы встретятся с мавританцами. Игры пройдут 20 января.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.