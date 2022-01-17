Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Ванкувером"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (21-я и 25-я минуты), Бо Хорват (39) и Джей Ти Миллер (60). У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин (11) и Том Уилсон (47). Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

Овечкин забросил 26-ю шайбу в текущем сезоне и делит первое место в списке лучших снайперов лиги с немецким нападающим "Эдмонтона" Леоном Драйзайтлем. На счету Овечкина 756 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

"Вашингтон" после 39 матчей набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Ванкувер" с 37 очками после 38 игр располагается на предпоследней, седьмой строчке Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Вашингтон" 19 января примет "Виннипег", "Ванкувер" в тот же день в гостях сыграет с "Нэшвиллом".