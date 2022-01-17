"Аталанта" сыграла вничью с "Интером" в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 17 января. "Аталанта" из Бергамо сыграла вничью с миланским "Интером" со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Впервые в текущем сезоне чемпионата Италии футболисты "Интера" не забили ни одного гола за матч.

Действующий чемпион страны "Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 50 очков в 21 матче. "Аталанта" занимает четвертую позицию с 42 очками.

В следующем туре чемпионата "Аталанта" в гостях сыграет с "Лацио" 22 января, "Интер" в этот же день примет "Венецию".