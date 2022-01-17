Касаткина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 17 января. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 26-й на 23-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Касаткина дошла до полуфинала турнира в Сиднее, где уступила испанке Пауле Бадосе. Первой ракеткой России по-прежнему является Анастасия Павлюченкова, которая сохранила 11-е место в рейтинге.

В топ-10 рейтинга Бадоса поднялась с девятой строчки на шестую, гречанка Мария Саккари опустилась на восьмое место, а Ига Свёнтек из Польши - на девятое. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Арина Соболенко, третье место занимает испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг WTA от 17 января:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 111 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 5 698;

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5 425;

4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 213;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 582;

6 (9). Паула Бадоса (Испания) - 4 264;

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 231;

8 (6). Мария Саккари (Греция) - 4 071;

9 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 3 916;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3 500;

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 968...

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 2 360...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 695...

37 (39). Людмила Самсонова (Россия) - 1 577...

45 (40). Екатерина Александрова (Россия) - 1 356...

68 (67). Анастасия Потапова (Россия) - 1 015...

78 (79). Варвара Грачева (Россия) - 907...

91 (85). Вера Звонарева (Россия) - 846.