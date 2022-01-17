Касаткина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 17 января. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 26-й на 23-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
На прошлой неделе Касаткина дошла до полуфинала турнира в Сиднее, где уступила испанке Пауле Бадосе. Первой ракеткой России по-прежнему является Анастасия Павлюченкова, которая сохранила 11-е место в рейтинге.
В топ-10 рейтинга Бадоса поднялась с девятой строчки на шестую, гречанка Мария Саккари опустилась на восьмое место, а Ига Свёнтек из Польши - на девятое. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Арина Соболенко, третье место занимает испанка Гарбинье Мугуруса.
Рейтинг WTA от 17 января:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 111 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 5 698;
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5 425;
4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 213;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 582;
6 (9). Паула Бадоса (Испания) - 4 264;
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 231;
8 (6). Мария Саккари (Греция) - 4 071;
9 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 3 916;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3 500;
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 968...
23 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 2 360...
32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 695...
37 (39). Людмила Самсонова (Россия) - 1 577...
45 (40). Екатерина Александрова (Россия) - 1 356...
68 (67). Анастасия Потапова (Россия) - 1 015...
78 (79). Варвара Грачева (Россия) - 907...
91 (85). Вера Звонарева (Россия) - 846.