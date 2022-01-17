Карацев переместился на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 17 января. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 20-го на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Карацев стал победителем турнира в Сиднее, обыграв в финале британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Даниил Медведев сохранил вторую позицию в рейтинга, Андрей Рублев опустился с пятого на шестое место, Карен Хачанов остался 30-м.

Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович, тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 17 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 015 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 8 935;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 970;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 540;

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875;

6 (5). Андрей Рублев (Россия) - 4 785;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 155;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 608;

10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 390;

15 (20). Аслан Карацев (Россия) - 2 553...

30 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1 748.