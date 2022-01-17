Теннисистка Потапова проиграла в первом круге Australian Open

ТАСС, 17 января. Россиянка Анастасия Потапова проиграла итальянке Камиле Джорджи в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 30-летней итальянки, посеянной на турнире под 30-м номером. В следующем раунде Джорджи сыграет с победительницей пары Тереза Мартинцова (Чехия) - Лорен Дэвис (США).

Потаповой 20 лет, она занимает 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка ни разу не выигрывала соревнования под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг на прошлогоднем Australian Open.

Джорджи занимает 33-е место в мировом рейтинге, в ее активе также нет титулов, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.