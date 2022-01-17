ТАСС, 17 января. Первая ракетка мира серб Новак Джокович прибыл в Дубай после депортации из Австралии. Об этом сообщает AP.

Джокович прилетел в Австралию 5 января для участия в турнире серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.

Сербский теннисист вылетел в Дубай в 14:30 мск 16 января. АП отмечает, что на данный момент неизвестно, куда дальше отправится Джокович.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).