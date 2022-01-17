Поздняков: перед россиянами стоит задача войти в тройку лидеров общего зачета Олимпиады

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские спортсмены способны занять место в тройке лидеров общекомандного медального зачета Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции.

"Что касается нашего прогноза, то мы его не меняем: мы готовы бороться за 30 медалей. Мы сможем побороться за место в ведущей тройке. Но теперь уже не все от нас зависит, есть форс-мажорные обстоятельства", - сказал Поздняков.

"Мы обращаем внимание на различные прогнозы, но формируем мнение на основе своих аналитических данных, у нас есть своя методика. К сожалению, в современных условиях эта методика имеет большую погрешность, чем в доковидное время", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.