Майгуров: российские биатлонисты будут бороться за олимпийские медали в каждой гонке

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону будет бороться за медали в каждой гонке Олимпийских игр в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

"Мы способны бороться за медали в каждой гонке. В биатлоне разыгрываются 11 медалей, будем бороться за каждую", - сказал Майгуров.

Глава СБР также прокомментировал качество олимпийской трассы в Пекине. "Изменения по трассе вряд ли будут. Если только ветер в районе стрельбища будет очень сильным, то могут появиться специальные заграждения. Специалисты Международного союза биатлонистов там были, трасса, со слов нашего сервиса, похожа на трассу итальянского Антхольца. Это не очень крутые, но продолжительные повороты, на которых некогда отдыхать. И высота тоже идентичная. Чем сложнее условия, тем лучше мы выступаем", - отметил Майгуров.