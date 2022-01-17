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Футбол в России

Парагвайский футболист Медина подписал контракт с ЦСКА

Контракт с полузащитником рассчитан до конца сезона-2024/25
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина AP Photo/Amanda Loman
Описание
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина
© AP Photo/Amanda Loman

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник Хесус Медина стал игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Медина присоединился к команде на сборах в испанском Кампоаморе.

Медине 24 года, с 2018 года он играл за американский "Нью-Йорк Сити", выступающий в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), в составе которого стал победителем Кубка MLS в 2021 году. В сезоне-2021 парагваец провел 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого встретится на выезде с московским "Спартаком".

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