Российские конькобежцы и шорт-трекисты прибудут в Пекин 27 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку прибудут в Пекин 27 января для участия в Олимпийских играх. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева на пресс-конференции.

"Мы вылетаем 26 января с учетом разницы [во времени по датам]. 27-го первый день открытия деревни. И конькобежцы, и шорт-трекисты практически все в одно время вылетят. Есть группа конькобежцев, которые вылетают из Красноярска, но все должны прибыть 27-го", - сказала Барышева.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.