Тренер сборной России по шорт-треку оценила качество льда на олимпийской арене в Пекине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Лед на олимпийской арене для соревнований по шорт-треку быстрый и хорошего качества. Такое мнение журналистам высказала тренер сборной России Татьяна Бородулина.

Олимпийский турнир по шорт-треку в Пекине пройдет с 5 по 16 февраля на Capital Indoor Stadium.

"Лед будет быстрый, очень неплохого качества. Провели там первый этап Кубка мира. Лед был очень хороший, все ребята показывали хорошие результаты в плане скорости", - сказала Бородулина.

Тренер отметила выступление лидера команды Софьи Просвирновой по ходу сезона. "Стабильно прошла все этапы Кубка мира, но не выиграла медали. Но уровень есть, были высокие позиции. Это дает нам надежду, что мы можем рассчитывать на медали", - сказала Бородулина.

Также она рассказала о перспективах Константина Ивлиева. "Константин в прошлом году показывал хороший результат, стал чемпионом Европы на 500 метров. В этом году показывает стабильно высокие секунды. Возможно, иногда ошибался тактически, но стабильно прошел по финальной части", - отметила Бородулина.

"Дважды был в финале Б, выигрывал. На чемпионате Европы пробился в тройку, надеюсь, что это ему поможет. Я думаю, что если справится с нервами, то можно ждать хорошего результата", - добавила она.