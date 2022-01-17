Союз конькобежцев России рассчитывает на семь медалей на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Союз конькобежцев России (СКР) рассчитывает на то, что отечественные конькобежцы на Олимпийских играх в Пекине завоюют четыре медали, а шорт-трекисты - три награды. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор СКР Варвара Барышева.

Российские конькобежцы и шорт-трекисты прибудут в Пекин на Олимпиаду 27 января.

"Естественно, он (медальный план - прим. ТАСС) есть, он должен быть, - сказала Барышева. - Еще четыре года назад был сверстан и передан в министерство спорта. Незначительные коррективы были внесены. Одна золотая, серебряная и две бронзовые медали - у конькобежцев, у шорт-трекистов - золотая, серебряная и бронзовая".

На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены завоевали по одной медали в конькобежном спорте и шорт-треке. Бронзу в конькобежном спорте на дистанции 5 000 м у женщин завоевала Наталья Воронина. Медаль аналогичного достоинства в шорт-треке на дистанции 1 500 м на счету Семена Елистратова.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.