Оргкомитет Олимпиады в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже из-за сложной эпидемической обстановки, их распределят среди определенных групп людей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении на официальном сайте оргкомитета.

"Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", - говорится в документе.

Как указывается в заявлении, представители этих определенных групп должны строго соблюдать соответствующие противоэпидемические меры до, во время и после проведения соревнований в целях содействия безопасному и беспрепятственному проведению Игр.

В сентябре пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.