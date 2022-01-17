{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Оргкомитет Олимпиады в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу

Билеты распределят среди определенных групп людей

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже из-за сложной эпидемической обстановки, их распределят среди определенных групп людей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении на официальном сайте оргкомитета.

"Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", - говорится в документе.

Как указывается в заявлении, представители этих определенных групп должны строго соблюдать соответствующие противоэпидемические меры до, во время и после проведения соревнований в целях содействия безопасному и беспрепятственному проведению Игр.

В сентябре пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Теги
КитайОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Шорт-трекистка Просвирнова отметила важность наличия флага России на экипировке олимпийцев
На Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены выступали под олимпийским флагом
Шорт-трекистка Просвирнова отметила важность наличия флага России на экипировке олимпийцев
Читать полностью