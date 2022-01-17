Точное количество квот российских конькобежцев на Олимпиаду определится до 22 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Точное количество квот сборной России по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине станет известно до 22 января. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В состав команды вошло по восемь мужчин и женщин.

"В целом команда завоевала столько квот, сколько планировали. До 22 января будет решение по точному количеству квот от международной федерации", - сказала Барышева.

"К сожалению, по новой квалификационной системе смогли заработать по восемь квот у мужчин и женщин, максимальный состав был получен только у Нидерландов. Результаты, которые были показаны на соревнованиях в Солт-Лейк-Сити, хорошие. Потенциал был виден, надеюсь, что увидим его в квалификационных и финальных забегах на Олимпиаде", - добавила она.

Барышева также прокомментировала состав женщин на Игры. "Лидеры те же - [Ольга] Фаткулина и [Ангелина] Голикова, которые продолжают на протяжении многих лет являться лидерами не только российского, но и мирового конькобежного спорта. Что касается длинных и средних дистанций, были проблемы с заболеваемостью, в том числе перед вылетом в США", - отметила она.