Российские конькобежцы 22-23 января проведут контрольные старты перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту 22-23 января проведет в Коломне контрольные соревнования перед Олимпиадой в Пекине. Об этом журналистам сообщил старший тренер российской команды Дмитрий Дорофеев.

Спортсмены должны прибыть в Пекин к 27 января.

"Была температура у ребят, с 4 января мы приступили к подготовке, провели третий микроцикл. Ребята постепенно входят в нужные кондиции. Сегодня [Руслан] Мурашов на тренировке показал, что их восстановил. В целом команда результатами порадовала, 22-23 января запланированы контрольные соревнования в Коломне", - сказал Дорофеев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.