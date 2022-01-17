СМИ: футболист Эриксен ведет переговоры с английским "Брентфордом"

ТАСС, 17 января. Датский полузащитник Кристиан Эриксен может возобновить профессиональную карьеру в английском футбольном клубе "Брентфорд". Об этом сообщает интернет-портал The Athletic.

Отмечается, что клуб предложил 29-летнему футболисту контракт на полгода с возможностью продления еще на один год. Ранее журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что футболист получил трансферные предложения от футбольных команд из Англии, Дании и Нидерландов.

Датчанин приостановил футбольную карьеру после чемпионата Европы 2021 года, когда в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии, поэтому 17 декабря итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом.

Эриксен выступал за "Интер" с 2020 года, став чемпионом Италии в сезоне-2020/21. Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм", в составе которого дошел до финала Лиги чемпионов, и амстердамский "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. Также Эриксен выступал за молодежную команду "Оденсе".