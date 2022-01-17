"Факел" вышел в полуфинал Лиги чемпионов по настольному теннису

ТАСС, 17 января. Португальский "Спортинг" принял решение не приезжать на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов по настольному теннису против оренбургского "Факела" из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Факела".

Встреча должна была состояться 21 января в Оренбурге. Клубу из Португалии засчитано техническое поражение. Первый матч завершился со счетом 3-0 в пользу оренбуржцев.

"Факел" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем матча между УГМК из Верхней Пышмы и германским "Ной-Ульмом". Даты полуфинальных матчей будут объявлены позднее.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). Оренбургский "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал, где оба раза уступали оренбуржцам.