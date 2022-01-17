Определились новые даты перенесенных матчей УНИКСа и "Зенита" в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 17 января. Баскетбольная Евролига объявила новые даты перенесенных матчей казанского УНИКСа и петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встречи УНИКСа и "Зенита" в Евролиге были перенесены из-за большого количества случаев заражений коронавирусом.

УНИКС проведет три матча в гостях - 25 января против испанского "Реала", 22 февраля против французского "Монако" и 1 марта против итальянского "Милана". "Зенит" дома сыграет с французским АСВЕЛом 1 марта, а 8 марта - в гостях против греческого "Олимпиакоса".

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, в 18 играх клуб одержал 12 побед. УНИКС находится на седьмой строчке, после 18 матчей у команды 11 побед. Третий российский клуб в турнире, ЦСКА, занимает пятое место, имея 12 побед в 19 встречах.

"Зенит" проведет ближайший матч в турнире 20 января дома против "Монако". УНИКС в этот же день примет испанскую "Барселону".