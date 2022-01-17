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Зимние олимпийские виды спорта

На этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области будет допущено до 2 тыс. зрителей

Соревнования пройдут с 25 по 27 февраля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. болельщиков в день будет допущено на этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс", который пройдет на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области в конце февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона в понедельник.

"На этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет 25-27 февраля 2022 года на ГЛК "Солнечная долина", ожидаем порядка 2 тыс. человек ежедневно. Зрители могут приобрести билеты как на трибуну, так и на трассу", - сказала собеседница агентства.

Продажа билетов на этапы Кубка мира уже стартовала. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода заболевании.

Горнолыжный курорт уже начал подготовку к проведению соревнований, идет строительство новой трассы.

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