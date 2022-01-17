Теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 17 января. Российский теннисист Аслан Карацев обыграл испанца Хауме Мунара в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу россиянина, имеющего 18-й номер посева. В следующем круге он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее, в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Карацеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является обладателем трех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. В составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной стал обладателем серебряной медали в миксте.

Мунару 24 года, он располагается на 71-м месте мирового рейтинга, на его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема испанец не проходил дальше второго круга.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.