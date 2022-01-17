Ангелина Голикова: пропаганде конькобежного спорта нужно уделять больше внимания

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пропаганде конькобежного спорта нужно уделить больше внимания перед Олимпийскими играми, так как у сборной России сильная команда. Такое мнение на пресс-конференции высказала чемпионка мира по конькобежному спорту Ангелина Голикова.

В понедельник был объявлен состав сборной России на Олимпиаду, в него вошла Голикова.

"Я хочу сказать, что у нас динамичная и перспективная команда, - сказала конькобежка. - Много людей пишут мне перед или во время стартов, многие пытаются найти трансляции. Но, к сожалению, несмотря на то, что сильная и перспективная команда, сложно найти ссылки на трансляции. Я бы хотела, чтобы доступность или пропаганда конькобежного спорта была больше сейчас, ведь на данный момент много хороших спортсменов".

Сборная России по конькобежному спорту прибудет в Пекин 27 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.