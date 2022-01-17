Барышева рассказала об условиях подготовки российских конькобежцев к Олимпиаде

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы проходят подготовку в условиях "пузыря" в подмосковном центре "Коломна", они почти не контактируют с другими людьми. Об этом на пресс-конференции рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

В понедельник был объявлен состав сборной России для участия в Олимпиаде. В состав вошли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизвавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. Мужскую команду на Играх представят Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

"Мы выражаем благодарность как министерству спорта Московской области, так и руководству центра "Коломна", - сказала Барышева. - Сейчас команда там проходит подготовку, максимально пытаемся развести потоки людей от спортсменов, сейчас все сосредоточено там. Нам удалось создать эксклюзивные условия для сборных, мы пытаемся всеми возможными способами ограничить команду от вторжений извне - команда, по сути, живет в так называемом пузыре, кроме катка и отеля нигде не бывает. Цена вопроса настолько высока, что ни у кого нет права на заболеваемость".

Российская команда не принимала участия в первом соревновательном дне чемпионата Европы в январе из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус в составе сборной, со 2 января россияне находились на карантине.

"Наверное, чемпионат Европы стал большой закалкой для спортсменов, - отметила Барышева. - Для меня фантастически, что ребята, пять дней просидев в отеле, вышли и завоевали медали. Эта ситуация никак негативно не повлияла на спортсменов, лишь упрочила их настрой на Олимпиаду".

"Не оптимальная ситуация, но ребята знали, что нужно завоевывать квоты. Но тем не менее это (случаи заражения в команде - прим. ТАСС) произошло из-за недостаточного количества сооружений. Когда все сосредоточено на одном катке, практически нереально развести поток людей от спортсменов сборной. К сожалению, это привело к высокой заболеваемости в команде", - добавила Барышева.

Сборная России отправится в Иркутск на подготовительный сбор

"Иркутск был изначально в планах, когда писали целевую программу, - отметила Барышева. - Мы тогда знали, что новый ледовый дворец "Байкал" был в стадии строительства. Ожидали, что строительство быстро завершат. Это было сделано практически в срок".

Также исполнительный директор СКР рассказала о причинах выбора Иркутска в качестве места сборов. "Это для нас новая арена, на которой создаются все условия для подготовки, проводятся турниры. Климато-географическое положение Иркутска [схоже] с Пекином, что дает нам возможность готовиться на равных. С 19 числа часть команды вылетает туда", - добавила Барышева.

Сборная России прибудет в Пекин 27 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.