Вратарь сборной России по футболу Лунев повредил голеностоп на тренировке

ТАСС, 17 января. Вратарь германского клуба "Байер" и сборной России по футболу Андрей Лунев получил травму голеностопа на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба "Байера".

Обследование показало, что Луневу потребуется операция. На восстановление футболисту потребуется три месяца.

Луневу 30 лет, он выступал в чемпионате России за "Уфу" и петербургский "Зенит", в составе которого стал обладателем Кубка России и трехкратным чемпионом страны. Летом 2021 года футболист перешел в "Байер", за который провел один матч в сезоне-2021/22. За сборную России игрок провел семь матчей.

"Байер" занимает третье место в чемпионате Германии, команда набрала 32 очка в 19 матчах. В следующем туре клуб сыграет дома против "Аугсбурга".