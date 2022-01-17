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Лига ACA подаст в суд на Google

Ранее лига обращалась в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на блокировку Youtube-канала, которая произошла 14 января вследствие санкций, наложенных Министерством финансов США.

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) подаст в суд на Google из-за блокировки Youtube-канала. Об этом на пресс-конференции заявил президент ACA Алексей Яценко.

"Все, что касается санкций, блокировки Youtube, - мы будем судиться, - сказал Яценко. - До этого мы пробовали воздействовать другими рычагами, обращаясь в Генеральную прокуратуру. К сожалению, это не принесло нам никаких позитивных сдвигов в этом вопросе. Поэтому мы будем судиться, обязательно будем судиться с Google, отстаивать свои права, пытаться вернуть свой Youtube-канал".

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat, клуба смешанных единоборств "Ахмат".

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