Каменский: сборная России по хоккею отправится на сборы в Новогорск 18 января

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России во вторник отправятся в Новогорск для подготовки к Олимпиаде после прохождения карантина в одном из московских отелей. Об этом ТАСС сообщил советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

Гусев и Шипачев вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

"Все должны пройти тесты, отсидеть положенный срок и уже чистыми присоединиться к команде. По плану команда завтра заедет в Новогорск. Все сдали сегодня тесты, и все будет зависеть от них. Загадывать никто не берется, учитывая сложную ситуацию", - сказал Каменский.

"Лишняя безопасность не повредит. Врач решил, что сначала надо проверить и обезвредить себя, чтобы чистые ребята заехали и спокойно работали, готовились к Олимпиаде", - добавил он.

Состав команды для участия в Олимпийских играх должен быть назван 23 января. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля.