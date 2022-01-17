Каменский: предвзятости в вызове Никишина и Вишневского на сбор перед Олимпиадой нет

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никакой предвзятости в вызове защитников "Спартака" Александра Никишина и Дмитрия Вишневского в сборную России по хоккею на сбор перед Олимпиадой нет. Об этом ТАСС заявил советник главного тренера национальной команды и председателя наблюдательного совета "Спартака" Валерий Каменский.

Гусев и Шипачев вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

В понедельник стал известен расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. В него вошли 37 хоккеистов, включая Никишина и Вишневского.

"На данный момент вызваны все сильнейшие. Может, еще кого-то взяли бы, но количество не позволяет столько много. По игре оба доказали, чтобы тренеры обратили на них внимание и пригласили в сборную", - сказал Каменский.

"Никишин прогрессирует - молодой парень с большим будущим. Но никакой предвзятости здесь нет, Вишневский - опытный защитник, который сыграл много матчей, выигрывал Кубок Гагарина и показывает стабильный хоккей", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.