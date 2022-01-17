Сборная Буркина-Фасо вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 17 января. Футболисты сборной Буркина-Фасо со счетом 1:1 сыграли вничью с командой Эфиопии в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций и вышли в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Камеруне.

В составе команды Буркина-Фасо гол забил Сирил Байяла (24-я минута). За сборную Эфиопии отличился Гетане Кебеде (52, с пенальти).

В другом матче группы A сборная Камеруна сыграла вничью с командой Кабо-Верде (1:1). После трех туров камерунцы заняли первое место в группе (7 очка), далее идут команды Буркина-Фасо (4), Кабо-Верде (4) и Эфиопии (1). Камерунцы и сборная Буркина-Фасо вышли в плей-офф турнира.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.